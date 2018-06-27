РИАМО – 27 июн. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что срок ожидания квартир военными был снижен в шесть раз за пять с половиной лет, а предоставление субсидий на приобретение или строительство постоянного жилья позволило снизить очередь нуждающихся в нем в 2,5 раза, сообщает в среду Газета.ru.

«Прежде всего, наконец удалось снять с повестки дня застарелую проблему нехватки жилья для военных. С 2012 года по настоящее время выполнены социальные обязательства по реализации жилищных прав в отношении более 521 тысячи военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей», — сказал Шойгу.

Он добавил, что предоставление субсидий на приобретение или строительство постоянного жилья позволило снизить очередь нуждающихся в нем в 2,5 раза.

Министр отметил, что переход на плановый режим дал возможность сократить срок ожидания квартир в шесть раз.