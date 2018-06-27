РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В Нескучном парке подмосковного Подольска 30 июня пройдет День здорового образа жизни, на котором можно будет узнать свой биологический возраст и пройти тестирование состава тела на анализаторе, сообщается в группе «Нескучный Парк в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«Интересные мероприятия пройдут в Нескучном парке в субботу, 30 июня, в рамках Дня здорового образа жизни от фитнес-клуба. С 12:00 до 14:00 все желающие могут протестировать состав тела на японском анализаторе, определить свой биологический возраст и еще восемь других важных параметров организма», – говорится в сообщении.

С 12:30 до 13:00 пройдет фитнес-разминка, в 13:00 начнутся подвижные игры, в 13:30 – мастер-класс по приготовлению полезных блюд на гриле.