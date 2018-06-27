РИАМО – 27 июн. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил продлить на следующий год российские контрсанкции, принятые Москвой в ответ на недружественные действия Евросоюза, передает Федеральное агентство новостей.

«Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу. И с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. В данном случае, имею в виду 2019 год», – сказал Медведев в среду на совещании по вопросам международной торговли.

Кроме того, глава правительства РФ распорядился подготовить ответные меры на ввод пошлин США. Поручение получило Минэкономразвития.

«Эти меры также носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий», – подчеркнул Медведев.

Закон о контрсанкциях был подписан 4 июня. Согласно документу, президент России может накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами и организациями.