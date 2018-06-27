РИАМО - 27 июн. Московское управление ФАС возбудило дело в отношении Райффайзенбанка, который подозревается в нарушении ряда пунктов федерального закона «О порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018», сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по столице.

«На своих сайтах Райффайзенбанк предлагал скидки в барах и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга во время проведения мундиаля. В рекламах банк использовал образы болельщиков, футбольных мячей, флага и человека, употребляющего пиво», – говорится в сообщении.

Кроме того, банк запустил акцию «Важен каждый гол». Условием акции стало открытие дебетовой карты в банке, на которую записывались мили, рассчитанные по формуле: 1 гол равен 1 000 миль. После двух успешных матчей сборной России условия акции были размещены на официальной странице Райффайзенбанка в Facebook, где банк уже обещал карту с 8 000 миль.

Акция сопровождалась текстом «Они забивают для тебя» и графическими изображениями футболиста и мяча. На странице Facebook банк использовал образ вратаря, держащего в руках мяч с числом 8 000.

Ведомство проверит правомерность размещения банком рекламы в Instagram со словами «Болей за наших» и изображением кубка, сходного до степени смешения с товарными знаками FIFA.

Рассмотрение дела назначено на 29 июня.