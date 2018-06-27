РИАМО - 27 июн. Компания «Аэроэкспресс» вводит дополнительные ночные поезда, которые смогут перевезти болельщиков после позднего футбольного матча между сборными Сербии и Бразилии в среду, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Аэроэкспресс» вводит дополнительные рейсы в ночь с 27 на 28 июня. 27 июня в Москве состоится вечерний матч чемпионата мира по футболу, который начнется в 21:00. В связи с этим компания продлевает время движения поездов «Аэроэкспресс» на всех направлениях», - говорится в сообщении.

Последний поезд от Белорусского вокзала отправится в 3:00, из «Шереметьево» – в 2:30, от Павелецкого вокзала в «Домодедово» – также в 3:00, из «Домодедово» – в 2:00, от Киевского вокзала последний поезд отойдет в 2:30, из «Внуково» в Москву – в 2:00.

На направлениях «Домодедово» и «Внуково» курсируют двухэтажные поезда повышенной вместительности швейцарского производителя Stadler. В шестивагонном составе предусмотрено 700 сидячих мест, в четырехвагонном – 396.

Всю информацию об изменениях в графике движения аэроэкспрессов можно узнать на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», а также обратившись в call-центр или к сотрудникам компании в терминалах.

В среду на московском стадионе «Спартак» пройдет матч чемпионата мира FIFA 2018 в России между Сербией и Бразилией. Начало встречи – в 21:00 по московскому времени.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.