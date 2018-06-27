РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В подмосковном Подольске с 24 по 27 августа пройдет VIII международный фольклорно-этнографический фестиваль «Славянский дом», во время него планируются флешмоб и интерактивные фольклорные программы на открытых площадках города, сообщается на сайте центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки».

Фестиваль проводит центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки». Откроется фестиваль «Славянский дом» 24 августа юбилейным концертом в честь 40-летия ансамбля «Истоки». Друзья «Истоков» из разных стран и городов России примут участие в фестивале «Славянское подворье» в Дубровицах 26 августа, где установят большой шатер, в котором каждый коллектив будет представлять традиции и обряды своего края, знакомить с национальными костюмами, а затем пройдет гала-концерт «До новых встреч!», закрытие фестиваля и вручение памятных сувениров и подарков.

«Во время фестиваля планируется провести более 20 культурных мероприятий, в том числе концерты, мастер-классы ведущих специалистов-этнографов, выставки художественных работ, фотовыставки, ярмарку ремесел, праздник кулинарного наследия, программы для школьников и студентов, конференции, семинары. Пройдет флешмоб и интерактивные фольклорные программы «Молодежные танцевально-игровые вечера» на открытых площадках города», – сообщается на сайте.

Во время фестиваля «Славянский дом» состоится презентация арт-проекта «Мода от народа. В кругу семьи»; выставка народного традиционного костюма «На стыке веков» из экспедиционных материалов Центра «Истоки» и частных коллекций собирателей-фольклористов; круглый стол «Славянская традиционная культура и современный мир» с дискуссией на тему современных технологий сохранения наследия, его актуализации на территории России и за рубежом.

В фестивале «Славянский дом» примут участие лучшие аутентичные ансамбли из России и славянских государств: «Опленац» из города Шамац (Сербия), «Юрай» из Могилева (Белоруссия), «Трайкотка» из Варшавы (Польша), «Аринушка» из Вильнюса (Литва), Ансамбль русских духоборцев из Канады, «Дрэво» из Алматы, «Калузя» из Калуги, «Межа» из Твери, «Воля» из Воронежа, ансамбль Вологодского педагогического университета, «Воля» из Первоуральска, фольклорный ансамбль Московской Государственной консерватории.