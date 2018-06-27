РИАМО - 27 июн. Конкурс «Мой двор – моя гордость!» продолжает сбор заявок на участие, рассказать о своем благоустроенном дворе жители Балашихи смогут до 1 августа, сообщается на сайте городского округа Балашиха.

«Целью конкурса является поощрение активных граждан, которые своими руками благоустраивают дворы, но масштабы их деятельности недостаточны для участия в губернаторском конкурсе «Наше Подмосковье». Приглашаем всех желающих жителей, а также управляющие компании принять участие», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять участие, необходимо до 1 августа прислать адрес заявляемого двора, фото (не больше пяти), фамилию и контактный телефон (для жителей) или название УК/ТСЖ, контактное лицо и телефон (для управляющих компаний и ТСЖ) на электронную почту: Dvor-gordost@mail.ru.

Конкурс будет проходить в два этапа: отбор по фотографиям, затем осмотр дворов, попавших в тройку лучших в каждой из номинаций. В состав конкурсной комиссии войдут представители общественной палаты, ТОСов, другие активные граждане, а также представители администрации города.

Заявленные жителями дворы будут оцениваться в следующих номинациях: «В гостях у сказки» - двор, оформленный по мотивам сказок, «Цветочная поляна» - оценивается лучшая клумба, «Очумелые ручки» - благоустройство из подручных материалов, «Всем миром» - коллективная работа жителей, «Один за всех» - благоустройство двора одним человеком, «Приз зрительских симпатий».

Заявленные управляющими компаниями дворы будут оцениваться в следующих номинациях: «Мы вместе!» - двор, благоустроенный совместными усилиями жителей и управляющей организации, «Любимые герои» - будут оцениваться малые архитектурные формы, сделанные по мотивам сказок и кинофильмов, «Море цветов» - будут оцениваться клумбы, сделанные силами управляющей компании, «Приз зрительских симпатий».

«Проведение конкурса - это возможность поблагодарить неравнодушных жителей и ответственные управляющие компании за посильный вклад в благоустройство Подмосковья. Победители будут награждены почетными грамотами и ценными подарками», - говорится в сообщении.