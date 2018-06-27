РИАМО - 27 июн. В Ленинском районе Подмосковья рабочие завершили строительство котельного комплекса в ЖК «Зеленые аллеи», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Завершено строительство котельного комплекса в деревне Ближние Прудищи Ленинского района. Объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Мощность объекта составит 32 мегаватт. Котельный комплекс возведен на территории жилого комплекса «Зеленые аллеи» и предназначен для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов и социальных учреждений жилого комплекса.

Застройщик объекта – ООО «МИЦ-СтройКапитал». Финансирование осуществлялось за счет средств инвестора.

«Проект строительства разработан с учетом современных требований и технологий», - добавил Гарибян.