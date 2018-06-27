РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска подрядчики начали капитальный ремонт двух домов на улице Ленина, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подрядные организации приступили к подготовительным работам по капитальному ремонту домов №№12 и 14 на улице Ленина. В рамках капитального ремонта планируется выполнить следующие виды работ: ремонт фасадов домов; замена входных дверей в подъезды и стояков центрального отопления», – говорится в сообщении.

Также во время капремонта планируется замена системы канализации, общедомовой системы освещения и этажного распределительного щита.