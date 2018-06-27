РИАМО – 27 июн. Курс евро по отношению к российской валюте на четверг вырос на 19,51 копейки, до 73,60 рубля, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 19,51 копейки, до 73,60 рубля. Курс доллара увеличился на 34,51 копейки, до 63,13 рубля», – следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 27,76 копейки, составив 67,84 рубля.

Фондовый рынок России в среду открылся ростом. Индекс Московской биржи вырос на 0,5% и составил 2242 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,5%, до 1120 пунктов.

Стоимость нефти марки Brent с утра росла на 0,7%, до 76,67 доллара за баррель.