РИАМО - 27 июн. «Мострансавто» и крупнейший федеральный оператор рекламы на общественном транспорте TMG (TransitMediaGroup) подписали контракт на 5 лет на эксклюзивное размещение рекламы на бортах транспорта Подмосковья, сумма контракта составила почти 155,5 миллионов рублей, сообщается на сайте TMG.

«Мы рады, что подписание долгосрочного договора стало логичным продолжением наших взаимоотношений с ГУП Московской области «Мострансавто», одной из крупнейших транспортных компаний страны. Для нас это не только важный, но и интересный контракт, так как при очевидном потенциале этого рынка в то же время нам предстоит работа с огромной транспортной логистикой на территории 45 тысяч квадратных километров, насчитывающей 73 города», — сказал генеральный директор TMG Александр Эпин.

Основными форматами размещения рекламы станут классическое полное брендирование и стандартные форматы (мобильные билборды и постеры) на бортах автобусов. Новый инвентарь будет обслуживаться по единому стандарту сервиса, аналитики и отчетности, которыми располагает оператор.

Подвижной состав «Мострансавто» насчитывает около 5 тысяч автобусов, которые обслуживают маршруты пригородного и междугороднего сообщения и перевозят 484 миллиона пассажиров в год. Сегодня в Московской области проживает около 7,5 миллионов человек, и это количество ежегодно растет.

«За текущий год доходы «Мострансавто» от рекламы на транспорте увеличились на 44% за счет открытых продаж. Передача права размещения рекламы на бортах транспортных средств единому оператору позволит увеличить доход от данного вида деятельности еще минимум в два раза», — добавляется в сообщении.

Контракт вступает в силу с 1 июля. Его стоимость составляет почти 155,5 миллионов рублей, действовать договор будет 5 лет.