РИАМО - 27 июн. В садовом товариществе в Дмитровском округе Московской области могут установить модульный участок в день выборов мэра Москвы, там есть все условия для организации участка, сообщил журналистам в среду руководитель рабочей группы Мосгоризбиркома, председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Сегодня рабочая группа выехала в Дмитровский округ Московской области, откуда поступило сразу несколько заявок на организацию участка в одном СНТ. Скорее всего, мы примем решение разместить здесь модульную участковую избирательную комиссию, в которой будет происходить процедура голосования 9 сентября на выборах мэра Москвы», - сказал Шапошников.

Он отметил, что всего на территории Дмитровского округа находятся 62 садовых некоммерческих товарищества.

«Такие критерии, как шаговая доступность, возможность подключения электроэнергии и интернета для организации видеонаблюдения здесь полностью присутствуют», - добавил Шапошников.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города Москвы. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь в Подмосковье. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.

Московская городская избирательная комиссия также создала рабочую группу по вопросам образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города.

Процесс подписания соглашений по образованию «дачных» избирательных участков для голосования на выборах мэра Москвы за пределами столицы начнется после 1 июля.