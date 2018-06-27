РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. В среду в Люберецком Дворце культуры 177 выпускникам городского округа вручили медали «За особые успехи в учении», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На торжественной церемонии награждения присутствовали глава муниципалитета Владимир Ружицкий, депутат Госдумы Лидия Антонова.

«Сегодня (27 июня – ред.) 177 медалистов Люберец получают медали «За особые успехи в учении». Это на 25 человек больше, чем в прошлом (2017 году – ред.) году. Среди них 50 мальчиков и 124 девочки. Предварительно по результатам ЕГЭ, восемь выпускников получили 100 баллов по разным предметам, среди них – пять медалистов», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что нынешние выпускники усвоили главный урок – учение сегодня является нелегким трудом.

«Кроме отличной учебы вы занимались спортом, побеждали в различных олимпиадах, конкурсах. Жизнь так устроена, что в ней нужно движение, нужна воля, напор, стремление. Вы всему этому научились. Я хочу поблагодарить ваших родителей, потому что человек формируется в семье, отметить заслуги учителей, которые нашли тропинку в ваши сердца», – отметил Ружицкий.

Он добавил, что медалистам повезло жить в эти прогрессивные времена.

«Вы окончили школу, завтра вы станете студентами, потом пойдете работать. С точки зрения потенциала Люберцам в Московской области нет равных. У нас много рабочих мест на предприятиях и в бюджетной сфере, где вы найдете применение своим знаниям. Цените родителей, не забывайте школу, дорожите школьной дружбой, она самая благодатная и бескорыстная», – пояснил Ружицкий.

Депутат Госдумы, в свою очередь, также высказала много теплых слов вчерашним школьникам.

«Медаль – это гордость. Я поздравляю вас с этой высокой наградой. Вы живете в иное время. Сегодня у вас есть выбор, он зависит от вас. Дальнейшая ваша жизнь и успехи во многом зависит от вас, от умения слушать, быть коммуникабельными. Это важно в век технологий. Вы представители великой страны, у нас замечательное образование. Огромное спасибо педагогам, что они выбрали эту профессию, не уехали работать в Москву, а учат наших детей здесь, в Люберцах», – заключила Антонова.