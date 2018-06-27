РИАМО - 27 июн. Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили западный цветочный трипс в срезах гвоздик из Италии на складе временного хранения в подмосковном Краснознаменске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск - ред.), при досмотре срезов цветов гвоздики происхождением Италия в количестве 720 штук был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс», - говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов уничтожат в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.