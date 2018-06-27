РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В подмосковном Подольске в ночь на среду пытались угнать автомобиль в ЖК «Весенний», в настоящее время ищут свидетелей, сообщается в группе «ЖК Весенний Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью (с 26 на 27 июня – ред.) была попытка угона автомобиля в ЖК «Весенний» во дворах. Достоверно известно, что в Подольске сегодня угнали два автомобиля Toyota. Просьба тех, кто что-то видел или слышал сегодня ночью, откликнуться», – говорится в сообщении.

Также в среду, в 3 часа ночи группа из четырех человек пыталась сломать входные двери в нежилые помещения ЖК «Весенний». Их задержали сотрудники ППС и доставили в отдел.