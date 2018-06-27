РИАМО - 27 июн. Пассажиры из Таджикистана и Узбекистана в столичном аэропорту «Внуково» пытались ввезти в Россию 11 партий молочной продукции без ветеринарных документов, продукты изъяли и уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Были пресечены попытки ввоза в ручной клади и багаже из Республики Таджикистан и Республики Узбекистан 11 партий молочной продукции. Ввоз осуществлялся без ветеринарных сопроводительных документов и разрешений Россельхознадзора на ввоз из неблагополучных регионов по заболеванию ящур», - говорится в сообщении.

Партии потенциально опасного груза уничтожены в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ящур — острое вирусное инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.