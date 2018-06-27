РИАМО - 27 июн. Девочка в возрасте одного года упала с 13 этажа жилого дома в Зеленограде, для оказания специализированной помощи ребенка эвакуировали на вертолете в Москву, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

По его словам, экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в ГКБ Зеленограда, чтобы эвакуировать годовалую девочку в столичную лечебную организацию.

«Девочка пострадала после падения с 13 этажа и нуждается в специализированном лечении», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после предварительной подготовки к перелету экипаж эвакуировал пострадавшего ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы. В полете малышку сопровождала авиамедицинская бригада.