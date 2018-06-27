РИАМО - 27 июн. Специалисты провели проверки объектов строительства жилого комплекса на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы, были выявлены нарушения, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Строительство жилого комплекса «Новые Ватутинки», включающего жилые, учебно-образовательные, лечебно-оздоровительные, торгово-бытовые и спортивно-рекреационные объекты, ведется в поселении Десеновское (НАО) в 15 километрах от МКАД по Калужскому шоссе. В этом году намечен ввод в эксплуатацию пяти корпусов и детского сада на 350 мест.

«К проведению проверки привлекались специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проверили качество строительства трех жилых домов. В проверке было задействовано пять отделов контроля и три лаборатории ЦЭИИС. В общей сложности эксперты лабораторий выполнили 34 инструментальных исследования», - говорится в сообщении.

Специалисты центра экспертиз провели комплексное обследование выполняемых монолитных работ, проверили качество геодезических работ, работ по противопожарной защите зданий и благоустройству территории. Кроме того, проверены нормы энергетической эффективности и безопасных для здоровья человека условий проживания.

В ходе проверки выявлены нарушения проекта по устройству внутриквартальных дорог и огнезащите воздуховодов системы приточной противодымной вентиляции.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. По итогам проверки техническому заказчику ООО «Компания ДомБезПроблем» выдано предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении. Все нарушения, выявленные в ходе надзора, участники строительства оперативно устраняют. Комитетом установлен контроль за устранением нарушений», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Строительство жилого комплекса продолжается по графику, дальнейшие проверки Мосгосстройнадзора с привлечением