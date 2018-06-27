Как оформить ежегодную выплату донорам в Подмосковье

Кому положена выплата
Доноры, которые сдали кровь бесплатно 40 и более раз, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России». Его обладатели имеют право на ежегодную денежную выплату.
Кроме того, получать выплату могут жители России, иностранцы и лица без гражданства, которые награждены знаком «Почетный донор СССР».
Куда подавать документы
Заявление и пакет документов на получение выплаты можно подать несколькими способами:
- в территориальное подразделение Министерства социального развития Московской области;
- в многофункциональный центр оказания госуслуг (МФЦ) по месту жительства;
- в электронной форме через единый портал госуслуг Московской области, заполнив электронное заявление.
Если по итогам рассмотрения документов и заявления принято положительное решение, денежные средства донору будет перечислены на его личный банковский счет.
Пакет документов
Для получения выплаты потребуются следующие документы:
- заявление;
- паспорт заявителя;
- если заявление подает представитель заявителя − документ, подтверждающий его личность и полномочия действовать от имени заявителя;
- удостоверение о наличии знака «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».
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Как обжаловать отказ
Если заявитель укажет недостоверные или неполные данные, в документах обнаружатся несоответствия требованиям законодательства, в выплате донору могут отказать.
Заявитель может обжаловать решение в судебном или досудебном порядке. В последнем случае письменная жалоба подается в территориальное подразделение министерства социального развития Подмосковья. Это можно сделать при личном обращении или посредством электронной формы.
Основаниями для составления жалобы являются:
- нарушение сроков регистрации запроса заявителя;
- требования о том, чтобы заявитель представил документы, не предусмотренные нормативно-правовыми актами России и Подмосковья;
- отказ госслужащего исправить допущенные опечатки в выданных документах;
- нарушение сроков исправления опечаток в документах.
При подаче жалобы необходимо указать:
- наименование подразделения министерства, которое занималось оказанием госуслуги;
- ФИО физического лица, которое подает жалобу;
- сведения о месте нахождения и контактные данные юридического лица, которое подает жалобу;
- доводы, на основании которых заявитель обжалует действия госслужащих.
Если жалобу подает представитель заявителя, ему придется подтвердить свои полномочия законно оформленной доверенностью или копией приказа, подтверждающего право представителя действовать от имени заявителя без доверенности.
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