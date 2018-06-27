Как оформить ежегодную выплату донорам в Подмосковье

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Доноры, которые сдали кровь бесплатно 40 и более раз, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России». Его обладатели имеют право на ежегодную денежную выплату.

Кроме того, получать выплату могут жители России, иностранцы и лица без гражданства, которые награждены знаком «Почетный донор СССР».