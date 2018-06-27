РИАМО - 27 июн. В ходе слета юных экологов в подмосковных Луховицах, который пройдет с 29 июня по 2 июля, школьники проведут ряд исследований, примут участие в экопрактикумах, мастер-классах и защитят свои экопроекты, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В городском округе Луховицы с 29 июня по 2 июля пройдет традиционный слет юных экологов «ЭКО-2018». Его организаторами выступают Минэкологии Подмосковья, администрация округа и МБУ «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». Главная цель мероприятия – привлечь школьников к природоохранной работе, привить им навыки исследовательской работы в сфере экологии. Участники слета соберутся на туристско-экологической базе «Росинка» в районе деревни Власьево.

«Школьников ждет насыщенная и увлекательная программа мероприятий. Дети проведут мониторинг экологического состояния реки Осетр, геологический и геоботанический практикумы в овраге и на Власьевской поляне, примут участие в экологической олимпиаде, различных конкурсах и мастер-классах. Помимо этого, школьники съездят на экскурсию в Рязань, проведут экологический десант, разработают и защитят собственные проекты создания экотроп», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Он напомнил, что ежегодный слет – один из важнейших инструментов привлечения интереса молодежи к экологическим проблемам.

«Министерство проводит широкую просветительскую работу, направленную, прежде всего, на молодое поколение. Дети быстро проникаются идеей ответственности человека за состояние окружающей среды», – заключил министр.