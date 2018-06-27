РИАМО – 27 июн. Советский и российский математик, заслуженный профессор Владимир Успенский умер в возрасте 87 лет, сообщает в среду ТАСС.

«Владимир Андреевич скончался, сегодня узнали», - сообщил агентству сотрудник пресс-службы МГУ имени М. В. Ломоносова.

Успенский - советский и российский математик, лингвист, публицист, популяризатор науки. В 1952 году окончил механико-математический факультет МГУ (1952), ученик Андрея Колмогорова.

Успенский заведовал кафедрой математической логики и теории алгоритмов механико- математического факультета МГУ в 1995-2018 годах. Он автор многих книг и свыше 100 научных работ.