РИАМО - 27 июн. Почти 600 выпускников вместе с родителями и учителями приняли участие в традиционном шествии по улицам подмосковного Наро-Фоминска, говорится в сообщении пресс-службы администрации Наро-Фоминского городского округа.

«Шествие выпускников — красивейший праздник молодости и надежды, который проходит в Наро-Фоминском городском округе в июне, после окончания выпускных экзаменов в школах. В этом году главными участниками действа стали 594 юноши и девушки, для которых уже прозвенел последний звонок на урок. Среди сегодняшних выпускников 88 медалистов и шесть «стобалльников», - говорится в сообщении.

С приветственным словом к выпускникам у стелы «Город воинской славы» обратились заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова, начальник управления образования Вера Хлебникова и руководитель комитета по культуре, спорту и работе с молодежью Андрей Михайлов.

Выпускники прошли по центральной улице Наро-Фоминска вместе с родителями и учителями. В руках они держали воздушные шары и букеты цветов. На Молодежной площади колонну выпускников приветствовали жители города, затем бывшие школьники отпустили в небо воздушные шары.

Приветственное слово губернатора Московской области Андрея Воробьева положило начало поздравлениям выпускников от официальных лиц. Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ приветствовал выпускников на сцене ЦДК «Звезда».

«Поздравляю вас с окончанием школы! Желаю найти себя в новой взрослой жизни, стать счастливыми и востребованными в избранной вами профессии! Буду очень рад, если вы свяжете свое будущее с нашим округом. Не забывайте своих учителей и берегите своих родителей!» - напутствовал выпускников Шамнэ.

Затем он вручил благодарственные письма классным руководителям выпускных классов. Также выпускников поздравил председатель совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Анатолий Шкурков.

Праздничный вечер продолжился концертной программой, в которой приняли участие артисты ЦДК «Звезда», исполнившие популярные среди молодежи композиции.