РИАМО (СТУПИНО) - 27 июн. Социальный проект «Давайте вместе», разработанный группой авторов, направленный на гармонизацию межличностных, внутрисемейных отношений, стартует в городском округе Ступино 7 июля, сообщила Ступинскому информагентству начальник отдела по защите прав несовершеннолетних администрации городского округа, один из авторов соцпроекта Наталья Колузаева.

«Социальный проект «Давайте вместе» стартует в Ступине 7 июля в ходе празднования Дня любви, семьи и верности (8 июля – ред.). Реализация проекта предполагается проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межличностных, внутрисемейных отношений. Проект разработан инициативной группой, в состав которой вошли служащие, сотрудники подростково-молодежных клубов, представитель уполномоченного по правам человека, члены комиссии по делам несовершеннолетних, представители местных СМИ. Основная целевая аудитория проекта – люди в возрасте от 18 лет и старше», – сказала Колузаева.

Она отметила, что существует ряд мероприятий, направленных и на несовершеннолетних детей. Колузаева пояснила, что создать проект помогло проведенное в интернет-сетях исследование, касающееся выявления наиболее актуальных для сообщества городского округа проблем. Результаты тестирования показали, что помимо рядовых проблем, жителей Ступина волнуют взаимоотношения в семье.

По сведениям агентства, авторы проекта планируют организовать и провести ряд тематических мероприятий, в том числе, акцию «Близкие – близко».

«В ходе реализации проекта мы хотим предложить семьям Ступина собрать как можно больше информации о своих семьях, обозначить на карте, где живут близкие, дальние родственники. Также идет создание социального ролика, призывающего проявлять больше внимания к детям в семье. Кроме того, подготовлена печатная продукция, призывающая делать что-то сообща, например, отдыхать, готовить, заниматься спортом. Мы хотим донести до людей мысль, в частности, о том, что надо помнить: словом можно ранить, а можно и окрылить. Именно поэтому взяли слоган: «Окрыляй словом!»» – пояснила Корзуева.

Подвести первые итоги реализации проекта авторы планируют уже в ноябре 2018 года.