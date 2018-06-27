РИАМО - 27 июн. Работы по программе городского благоустройства проводятся в переулках вблизи столичных улиц Маросейка и Солянка, там уже установили треть от запланированного количества бордюров и выложили 26% от всей намеченной площади гранита, сообщил РИАМО в среду заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в данном районе проводятся работы по комплексному благоустройству в восьми переулках: Лучников, Малый и Большой Златоустинские, Армянский, Кривоколенный, Малый Спасоглинищевский, Старосадский и Петроверигский.

«Общая площадь благоустройства данных территорий составляет 4,1 гектара. На сегодняшний день в переулках завершается устройство кабельной канализации, уже выполнено порядка 95% работ. Проложено более 5 километров траншей, куда уберут все воздушные кабельные линии. Это делается для того, чтобы повысить их безопасность и надежность, а также открыть над улицами чистое небо», - сказал Бирюков.

Он добавил, что на тех участках, где завершается устройство кабельной канализации, рабочие приступают к установке бордюрного камня и заливке бетонного основания, затем переходят к мощению тротуаров. Уже установлено почти 2,5 тысячи погонных метров бордюра – это треть запланированного количества. Также выложено порядка 3,5 тысяч квадратных метров гранита, что составляет 26% работ.

«После завершения мощения начнутся работы по установке опор освещения, устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части и разбивке газонов. Фасады домов отремонтируют и установят на них архитектурно-художественную подсветку. Также восстановят цоколи зданий и гидроизоляционный слой под мощением, прилегающем к фасадам», - рассказал заммэра.

Помимо этого, на благоустроенных территориях установят удобные лавочки и урны, оборудуют велопарковки и навигационные стелы.

После завершения основных работ в переулках высадят многолетники, а поздней осенью - деревья.

«До начала работ по благоустройству в Малом Златоустинском, Армянском и Старосадском специалисты комплекса городского хозяйства Москвы полностью заменили водопроводные сети протяженностью 600 метров и реконструировали три камеры, где расположены гидранты, колодцы и другие необходимые узлы», - заключил Бирюков.