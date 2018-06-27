РИАМО - 27 июн. Большую часть грузовой работы на железной дороге, где будут проходить Московские центральные диаметры, перенесут на ночное время, сообщила журналистам в среду заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
В среду на встрече вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова с представителями бизнеса прозвучал вопрос от грузоперевозчиков, которых интересует, как они смогут разгрузить товары за шесть минут между электричками МЦД.
«Есть грузовая работа, как организовать, например, в шесть минут между электричками грузовую работу. Сегодня мы получили официальное разъяснение от ОАО «РЖД», что грузовая работа по существу прекращена не будет, она будет осуществляться, но большей частью в ночное время. Либо потребуется строительство еще дополнительных путей именно для грузовых вагонов», - сказала Кротова.
Она рассказала, что определены два диаметра от Лобни до Одинцова и от Подольска до Нахабина. Уже началось строительство дополнительных путей. Срок реализации двух диаметров — второе полугодие 2019 года.
Московские центральные диаметры свяжут столицу с областью и позволят сократить время в пути. В 2019 году поезда должны поехать от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. На первом диаметре пассажиры смогут сделать 11 пересадок на метро, две — на Московское центральное кольцо (МЦК) и две — на радиальные железнодорожные направления. На втором будет 13 пересадок на метро, шесть — на радиальные железнодорожные направления и две — на МЦК.
С появлением МЦД транспорт станет доступнее для 2,3 миллиона человек. Диаметры сократят время в пути через Москву до 40 минут. Они будут интегрированы с другими видами железнодорожного транспорта. На них введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. График работы Московских центральных диаметров синхронизируют с метрополитеном.
Поезда будут ходить с 05:30 до 01:00. В часы пик интервал движения поездов составит всего пять-шесть минут. На первом этапе движение будет смешанным, то есть к действующим пригородным электричкам добавят новые. Затем диаметральные маршруты выведут на отдельные пути. Все остальные электрички будут ходить по тому же расписанию, по которому они курсируют сейчас.
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