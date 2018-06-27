РИАМО - 27 июн. Одновременно семь пар москвичей заключат брак на фестивале «Московская семья» в парке «Царицыно» 8 июля, сообщила журналистам в среду замруководителя департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Екатерина Бербер.

«Восьмого июля в парке «Царицыно» пройдет фестиваль «Московская семья», в рамках которого состоится традиционная акция «Большая свадьба». Семь семейных пар, желающих официально вступить в брак примут участие в этом фестивале, на данной площадке», - сказала Бербер.

Она добавила, что также 14 многодетных пар, которые проживают в браке более 25 лет, дадут молодоженам свое напутствие, расскажут, как продержать свой брак более четверти века, поделятся своим опытом.

День семьи, любви и верности в России празднуется с 2008 года. Муромский князь Давыд Юрьевич, в монашестве Петр, и его супруга Ефросинья (Феврония), жившие, по некоторым данным, в XIII веке, были в XVI веке канонизированы. Они считаются покровителями семьи и брака.