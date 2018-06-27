РИАМО - 27 июн. Медали за любовь и верность вручат более 300 супружеским парам в Москве в преддверии 8 июля, сообщила журналистам в среду заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.

«У нас будут вручены 300 парам медали за любовь и верность. Эти медали мы будем вручать на праздничных мероприятиях, которые будут приурочены к памяти Петра и Февронии Муромских», - сказала Бербер.

Она уточнила, что более 300 пар получат данные медали в префектурах административных округов, на мероприятиях департаментов культуры и труда и соцзащиты.

«Департамент подготовил большое количество мероприятий к этому празднику. Самое большое и грандиозное празднование у нас пройдет 4 июля в Московском государственном театре фольклора и русской песни, где пройдет чествование московских семей. В рамках этого мероприятия как итогового будут награждены 4 семьи, которые стали победителями московского конкурса «Семья года 2018». Всего количество участников на этом мероприятии превысит 1 тысячу человек», - сказала Бербер.

Всероссийский День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля с 2008 года. 8 июля – день памяти муромского князя Петра и его жены Февронии, которые жили в XIII веке. Они стали образцом крепких семейных отношений еще при жизни. Главным символом праздника считается ромашка, еще на Руси влюбленные гадали на этих цветах и дарили их друг другу.