РИАМО - 27 июн. Большой концерт в честь Дня семьи, любви и верности состоится в столичном парке «Царицыно» 8 июля, в городе пройдут и другие праздничные мероприятия и программы, сообщил журналистам в среду руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

«У нас целый комплекс мероприятий, которые посвящены этому событию. Оно стартует практически с пятницы, будет продолжаться всю следующую неделю. Апофеозом праздника станет концерт в Царицыне. <…> У нас предполагается и праздничное убранство города, которое с 1 июля в полной силе, очень много стендов, показов роликов», - сказал Кибовский.

Он добавил, что Царицыно стало традиционной семейной площадкой для празднования 8 июля. Помимо этого, в городе пройдут и другие концертные программы и праздничные мероприятия во всех округах столицы, а также фестивали и конкурсы.

«Из года в год растет аудитория фестиваля, который проходит в Царицыне. Очень добрая атмосфера, красивая сцена, артисты не только популярные, но и соответствующие тематике праздника, то есть сами являющиеся родителями, олицетворением любви. Все будет хорошо, интересно и разнообразно», - отметил Кибовский.

Он подчеркнул, что в столице ежедневно проходит порядка 70 культурных событий, поэтому московскую публику можно назвать «искушенной». Тем не менее традиционный концерт 8 июля крайне популярен у жителей и гостей столицы.

«Фестиваль начнется 8 июля на территории Царицына, программа рассчитана с 14:00 до 20:00. Хочу всех пригласить, особенно с семьями и детьми. Именно на этом мероприятии вручаем медали за любовь и верность тем супружеским парам, которые в браке 25 и более лет», - напомнил Кибовский.

Он добавил, что в программе фестиваля будет задействован ипподром, где пройдет представление с выступлениями всадников школы верховой езды. Также состоятся мастер-классы по азам верхового дела для детей.

День семьи, любви и верности в России празднуется с 2008 года. Муромский князь Давыд Юрьевич, в монашестве Петр, и его супруга Ефросинья (Феврония), жившие, по некоторым данным, в XIII веке, были в XVI веке канонизированы. Они считаются покровителями семьи и брака.