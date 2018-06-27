РИАМО - 27 июн. Столичную транспортную карту «Тройка» с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года перепродают в среднем в 7,5 раз дороже стандартной цены, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы сервиса объявлений «Юла»

«Москвичи оказались более предприимчивы, чем петербуржцы - в столице объявлений на «Юле» о продаже памятных карт в четыре раза больше, чем в Санкт-Петербурге. <…> «Тройку» можно приобрести в среднем за 375 рублей, что дороже номинала в 7,5 раз», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что петербургскую транспортную карту «Подорожник» перепродают на сервисе в среднем за 1,7 тысячи рублей, что выше оригинальной цены в 29,4 раза.

«Средняя цена совмещенной карты («Тройка - Подорожник» - ред.) - 285 рублей. Ее обычная стоимость - 60 рублей, то есть в 4,8 раз дешевле», - добавил собеседник агентства.

Он добавил, что самая дорогая проездная карта на «Юле» с символикой FIFA стоит 20 тысяч рублей.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.

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