РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 июн. В ЖК «Парад планет» в Королеве будут организованы две дополнительные парковочные площадки, всего будет организовано 856 парковочных мест вместо планируемых 400, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик в ходе выездного совещания с застройщиком.

Выездное совещание состоялось в Королеве в среду. Руководитель администрации проверил ход работ, количество рабочих на стройке и организацию дополнительных парковочных мест.

«Первоначально здесь было запланировано около 400 парковочных мест, что очень мало для такого жилого комплекса. Поэтому было принято решение о выделении еще двух участков для парковки. Всего жители жилого комплекса будут иметь 856 парковочных мест. Дома планируется сдать в декабре 2018 года, работы ведутся активно, администрация контролирует ход работ», – сказал Копцик.

Жилой комплекс «Парад планет» начали строить в 2014 году. После смены застройщика строительство было продолжено только летом 2017 года. Новый застройщик планирует сдать дом в декабре 2018 года и начать выдавать ключи. В жилом комплексе расположено 1 879 квартир.