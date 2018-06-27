РИАМО – 27 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что он работал слесарем и токарем, несмотря на высшее образование, и добавил, что для руководства рабочими необходимо понимать их и их специальность, сообщает в среду РИА Новости.

Собянин в среду посетил центр занятости молодежи в центре столицы. Отвечая на вопросы студентов и выпускников колледжей и вузов, градоначальник рассказал, что первое его трудоустройство было связано с рабочими специальностями.

«Мне пришлось поработать слесарем, токарем, хотя у меня было высшее образование и я претендовал на инженерную должность. Я благодарен кадровику, который после собеседования направил меня именно на рабочие специальности, потому за год я прошел все специальности в цехе, начал понимать, что происходит, какие люди там работают», — сказал Собянин.

Обращаясь к студентам, Собянин добавил, что, получив высшее образование, они будут руководить рабочими, а чтобы руководить, их нужно понять.

Как уточняется в сообщении, центр занятости молодежи был создан в 2016 году, за это время в него обратились более 70 тысяч молодых москвичей, чтобы получить консультацию, пройти профориентационную диагностику, научиться правильно подать себя работодателям. За два года специалисты центра помогли трудоустроить 11,6 тысячи человек.