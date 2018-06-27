РИАМО - 27 июн. В Подмосковье не планируют повышать кадастровую стоимость земельных участков, которые используются в производственных и промышленных целях, сообщил журналистам в среду министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Он отметил, что вопрос о повышении кадастровой стоимости земли несколько раз прозвучал на встрече вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова с представителями бизнеса в среду.

«Уже сейчас можно четко сказать, что по таким землям, как земли для производства, промышленности, точно повышения кадастровой стоимости не будет. Наоборот, мы ожидаем снижение, причем существенное», - сказал Аверкиев.

По его словам, результаты кадастровой оценки земли в Подмосковье будут обнародованы.

«Мы планируем разместить информацию, и каждый собственник - и предприниматель, и обычный житель - будет иметь возможность посмотреть, какая кадастровая оценка его участка», - сказал министр.

Государственная кадастровая оценка стартовала на территории Московской области в январе 2018 года и охватила более 12 миллионов объектов недвижимости. Подмосковье - один из немногих субъектов РФ, который оценивает одновременно всю недвижимость на своей территории – и земельные участки, и объекты капитального строительства.

Ранее Аверкиев сообщал, что Центр кадастровой оценки уже принимает декларации от жителей Московской области об уточнении характеристик объектов недвижимости, также организована горячая линия по заполнению деклараций.

Министр призывал жителей принять участие в обсуждении результатов кадастровой оценки в июле и августе, когда на порталах трех структур будет доступен промежуточный отчет. Его опубликуют на сайтах Центра кадастровой оценки (ckomo.ru), Минмособлимущества (mio.mosreg.ru) и в фонде данных Росреестра. Отчет будет в публичном доступе 60 дней, а в течение 50 дней можно будет подать обратную связь.