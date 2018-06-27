РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. Участковые уполномоченные Люберец 6 июля отчитаются перед жителями о проделанной работе, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Шестого июля в 16:00 участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Люберецкое» выступят с отчетом перед жителями округа в восьми учреждениях, расположенных на территории обслуживания Люберецкого УВД. Полицейские расскажут об обстановке на вверенных участках, итогах профилактических мероприятий, проведенных с начала года, а также проинформируют о результатах участия самих жителей, общественных организаций и объединений в охране общественного порядка», – говорится в сообщении.

Участковые уполномоченные первого отдела полиции проведут отчет перед населением в Люберецком дворце культуры по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №200.

Участковые Второго отдела полиции выступят в Люберецком городском жилищном тресте (ЛГЖТ) по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №123.

Представители Ухтомского отдела полиции проведут отчет перед населением в доме культуры «Искра», расположенном по адресу: Люберцы, улица 8 марта, дом №6. Томилинский отдел полиции выступит в школе №14 по адресу: поселение Томилино Люберец, улица Гоголя, дом №2. Участковые уполномоченные Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» проведут отчет перед населением в культурно-досуговом центре «Союз», расположенном по адресу: поселение Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.

Участковые Котельниковского отдела полиции отчитаются в ДК «Надежда» по адресу: Котельники, микрорайон Ковровый, дом №12. Представители Дзержинского отдела проведут отчет в молодежном центре «Лидер» по адресу: Дзержинский, улица Лермонтова, дом №42. Участковые уполномоченные отдела полиции по Лыткарино проведут отчет перед населением в ДК «Центр молодежи», расположенном по адресу: Лыткарино, улица Парковая, дом №14.