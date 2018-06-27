РИАМО - 27 июн. Чаще всего в Москве через городскую службу занятости ищут сотрудников предприятия и организации, работающие в сферах госуправления, соцобеспечения, строительства и транспорта, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В банке данных службы занятости – 167,3 тысячи вакансий. Более 70% вакансий представлено организа­циями в сферах: государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (25,7%), строительство (14,5%), транспортировка и хранение (12,1%)», - говорится в материале.

Еще 8,1% вакансий приходятся на предприятия сферы оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов; 5,1% - работающих в области информации и связи; 4,8% - в сфере профессиональной, научной и технической деятельности.

По состоянию на 1 июня 2018 года уровень безработицы в Москве составляет 0,37% от экономически активного населения. На учете в службе занятости состоят 26,6 тысячи человек.

С начала 2018 года число безработных сократилось на 9,3% (3438 человек). За помощью в поиске работы в городскую службу занятости обратилось 50,7 тысячи человек. Нашли работу 25,6 тысячи человек, то есть свыше 50% обратившихся.

В материале добавляется, что в этом году девять работодателей получили гранты мэра Москвы за активное участие в трудоустройстве инвалидов – на этих предприятиях работает 1261 москвич с ограниченными возможностями здоровья.