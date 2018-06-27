РИАМО - 27 июн. Первый Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие» могут проводить в столице ежегодно, в мероприятии, которое стартует 2 июля, примут участие реставраторы, представители власти и архитекторы из разных стран, сообщил журналистам в среду президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

«Надеемся, что фестиваль «Архитектурное наследие» будет проходить ежегодно. При подготовке были сомнения - делать биеннале или ежегодно. Наверное, после закрытия фестиваля мы поймем, с какой регулярностью он будет проходить», - сказал Шумаков.

Он добавил, что первый Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие» откроется в московском «Манеже» 2 июля и продлится до 5 июля. Главной темой мероприятия станет наследие конструктивизма 20-30-х годов ХХ века. В деловой программе примут участие реставраторы, представители власти, архитекторы из России, Германии, Нидерландов и Италии.