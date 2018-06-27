РИАМО - 27 июн. Фасады нового жилого комплекса, который строят в столичном районе Кунцево вблизи Мякининской поймы, выбрали по результатам архитектурного конкурса, здания украсят рисунки из цветного кирпича и клинкерная плитка, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Многофункциональный жилой комплекс, для которого участники конкурса разработали фасады, расположен по адресу: Москва, Западный округ, вблизи Мякининской поймы. Это первая очередь реализации проекта. Конкурс на разработку архитектурной концепции фасадов жилого комплекса в Кунцеве выиграло бюро Megabudka. Архитекторы представили три варианта фасадов, которые отлично сочетаются друг с другом.

«Основной целью проведения конкурса был поиск выразительного архитектурного образа фасадов зданий многоэтажной жилой застройки. Первый вариант включает нюансный рисунок и выдвинутые харизматичные арки, которые визуально делают высотную застройку со-масштабной человеку. Во втором варианте рисунок из темно-серого кирпича дробит фасадные панели на меньшие с той же целью. В третьем, классически «немецком» - темно-бордовый кирпич и мелкая фасадная пластика», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Одним из условий конкурса были применяемые материалы – они, включая декоративные элементы, должны быть рассчитаны на длительный период эксплуатации, а также технологически исполнимы силами компании «ПИК Индустрия».

«Сдержанный, строгий дизайн и отделка клинкерной плиткой выглядят дорого и современно. И даже через 50 лет такие решения не потеряют актуальности и будут восприниматься как классика. Мы замаскировали стыки кирпича на границах панелей. Дома выглядят будто полностью построены из кирпича», - отметили архитекторы Megabudka.

Конкурс проводился по инициативе ПАО «Группа компаний ПИК» и комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.