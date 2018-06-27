РИАМО – 27 июн. Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства в среду примет советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«Президент примет Болтона в Кремле, такая беседа состоится. <…> Переговоры будут использованы для обмена мнениями в ситуации, когда Вашингтон и Москва «не могут похвастаться интенсивностью двусторонних контактов», - сказал Песков.

Он отметил, что Путин и Болтон обсудят то печальное состояние, в котором пребывают двусторонние отношения между Россией и США.

В среду в Москве Болтон также встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.