РИАМО - 27 июн. Пользователь развлекательного портала «Пикабу» обнаружил в Москве мост глупости, где регулярно бьются грузовые фургоны «Газель», чьи водители проигнорировали предупреждение о высоте моста.

Мостом глупости в интернете прозвали пролет на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. Этот мост настолько низкий, что под ним не могут проехать «Газели», о чем сообщает цветной баннер на конструкции. Однако это предупреждение не останавливает водителей, которые упрямо въезжают под мост и разбивают свои грузовики.

На данный момент число «Газелей», которые не вписались в габариты петербургского моста глупости, уже перевалило за 150 штук. В связи с этим на мосту появился еще один шуточный баннер, но водители по-прежнему игнорируют предупреждение.

«Свой собственный мост глупости есть и в Москве. Фото сегодняшнее. Регулярно вижу здесь таких персонажей. Улица Складочная», – написал пользователь «Пикабу» с ником Kinap64.

На фотографиях в посте видно, что на подъезде к мосту установлена конструкция из труб, которая позволяет автомобилистам заранее оценить высоту моста и тем самым избежать аварии. На самом мосту висит знак ограничения высоты транспортного средства. Тем не менее, эти меры действуют не всегда: автор снимка запечатлел, как барьер «сносит крышу» очередному автомобилю «Газель».

Пользователи портала отметили, что под московским мостом глупости не смогли проехать даже автомобили «Яндекса» и Google, которые снимали панораму городских улиц. В итоге панорама Складочной улицы на картах оказалась разорванной.

Складочная улица находится недалеко от Савеловского вокзала в Северо-Восточном округе столицы. По мосту проходят железнодорожные пути.