РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Одна из управляющих компаний Подольска вернула жителям двух домов более 1,5 миллионов рублей переплаты по требованию Госжилинспекции Московской области, сообщается на сайте ведомства.

При проверке обращения жителей инспекторы надзорного ведомства выяснили, что управляющая организация ООО «Импульс» из Подольска не произвела перерасчет, не изменила размер платы за содержание жилого помещения в части расходов на противопожарные мероприятия. Таким образом, организация нарушила правила предоставления коммунальных услуг.

«Управляющая компания ООО «Импульс» из Подольска исполнила предписание Госжилинспекции о проведении перерасчета размера платы за содержание жилого помещения в части расходов на противопожарные мероприятия по двум многоквартирным домам по адресу: поселок Сосновый Бор, Объездная дорога дом №1 и дом №2», – говорится в сообщении.

По словам главного жилищного инспектора Московской области Вадима Сокова, в результате перерасчета УК вернула жителям более 1,5 миллионов рублей.

«По истечении установленного срока ООО «Импульс» представило необходимые платежные документы, которые подтверждают, что перерасчет за 8 месяцев проведен», – отметил Соков.