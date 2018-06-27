РИАМО - 27 июн. Объединенная энергетическая компания (ОЭК) обследовала 83 площадки реновации в Москве на предмет возможного электроснабжения, практически для всех территорий уже разработано инженерное решение, сообщила журналистам в среду заместитель генерального директора по реализации услуг АО «ОЭК» Ирина Силаева.

«Конечно, без внимания у нас не остался такой особо значимый в настоящее время проект правительства города Москвы, как реновация. 83 реновационных зоны нами уже обследовано, проверено. Для каждой практически найдено правильное инженерное решение», - сказала Силаева.

У Объединенной энергетической компании в стадии реализации также находятся схемы электроснабжения таких объектов, как территория бывшего завода имени Лихачева, застраиваемая территория металлургического завода «Серп и молот», реконструируемые территории ВДНХ и другие.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом.

Ранее Собянин сообщил, что до конца этого года в рамках реализации программы реновации переедут в новые дома порядка 10 тысяч жителей Москвы.