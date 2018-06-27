РИАМО - 27 июн. Первый Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие» пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» со 2 по 5 июля 2018 года, одной из целей его проведения станет изучение опыта по сохранению объектов архитектурного наследия, сообщил журналистам в среду президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

«Наследие - это исторический путь России, воплощенный в архитектурных памятниках. Ни одна почтовая станция, ни одна биржа, ни один завод не должен быть забыт. Мы сделали фестиваль «Архитектурное наследие», чтобы показать, как нужно и не нужно обращаться с историческими памятниками. Фестиваль пройдет в «Манеже» со 2 по 5 июля», - сказал Шумаков.

По его словам, Всероссийский фестиваль с международным участием проводится с целью изучения, обобщения и демонстрации накопленного опыта по сохранению, реставрации и приспособлению к условиям жизни современного общества объектов архитектурного наследия России как важнейшей составляющей культуры страны.

«Тема первого Всероссийского фестиваля - архитектурное наследие 20-30-х годов ХХ века. Данный период в архитектуре наиболее знаковый и важный для мировой культуры, отмечен такими уникальными архитектурно-художественными явлениями, как русский авангард, сталинский ампир, советский модернизм», - отметила куратор фестиваля Ирина Маркина.

Она добавила, что одной из важнейших задач фестиваля является создание предпосылок для диалога представителей органов государственной, исполнительной власти и архитектурно-реставрационного цеха, решения актуальных вопросов по сохранению архитектурного наследия.

«Для нас участие в этом мероприятии очень важно, мы считаем его знаковым. Очень важно говорить о популяризации культурного наследия, проведение таких фестивалей как раз и является этим инструментом, который позволяет сохранять это наследие, формирует в обществе положительный тренд», - добавил первый замруководителя департамента культурного наследия города Москвы - главный инспектор в области государственной охраны объектов культурного наследия Сергей Мирзоян.

Он добавил, что ранее в профессиональном сообществе активно обсуждалось создание новой архитектуры в центре города, а в настоящее время в приоритете сохранение существующих объектов, бережное отношение к исторической среде города. В этом ключе фестиваль «Архитектурное наследие» может стать дискуссионной площадкой для поиска путей решения в данных вопросах.

Как уточняется в пресс-материалах, фестиваль состоит из конкурсной, выставочной, деловой и культурной программ. Конкурсная программа фестиваля направлена на аудиторию архитекторов, реставраторов, дизайнеров, искусствоведов, строителей, экспертов, студентов профильных вузов и колледжей, руководителей субъектов и муниципальных образований РФ. Также в рамках фестиваля пройдут смотр-конкурсы «Регионы России», «Лучший объект сохранения и развития», «Лучшая студенческая работа», «Лучшее печатное издание».

«Выставочная программа формируется из конкурсных работ, из экспозиций на темы сохранения культурного наследия ХХ века, опыта работы зарубежных специалистов, современных реставрационных технологий. В рамках деловой и культурной программ пройдут международные конференции, круглые столы, дискуссии, мастер-классы, лекции, презентации и экскурсии. К открытию фестиваля издается каталог с информацией об участниках, партнерах, коллективах и компаниях, деятельность которых направлена на сохранение архитектурного наследия», - отмечается на официальном сайте фестиваля.

Согласно пресс-материалам, фестиваль призван выявлять и популяризировать уникальные образцы зодчества, прогрессивные тенденции и инновационные подходы в разработке проектов по сохранению архитектурного, градостроительного наследия и регенерации, способствовать притоку молодых специалистов, создавать открытое информационное пространство не только для общения профессионалов, но и для широкой общественности.