РИАМО - 27 июн. Свыше 500 инвесторов заявили о своем желании приобрести 106 объектов свободного назначения из имущественной казны Москвы через аукционы с начала года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«106 объектов свободного назначения из имущественной казны Москвы реализованы на аукционах через Единую торговую площадку города с начала 2018 года. В среднем на один лот претендовали 5 участников, итоговая цена увеличилась на 43%», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, торговые сессии за объекты свободного назначения демонстрируют стабильно высокий интерес потенциальных покупателей.

«Большая часть покупателей городской недвижимости ­– индивидуальные предприниматели и частные лица. Претенденты готовы бороться за объекты, при этом итоговые цены сохраняли свою привлекательность по отношению к предложениям на свободном рынке. Так, по итогам аукционов, средняя стоимость 1 квадратного метра в ЦАО составила 185 тысяч рублей, в прочих округах – 102 тысячи рублей», – заметил Дегтев.

Самое большое количество помещений свободного назначения реализованы в Юго-Западном административном округе – 19 лотов. На втором месте Северный административный округ – 16 лотов. Тройку лидеров замыкает Западный административной округ, где через аукционы проданы десять объектов. Торги прошли в всех округах города, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов.

Самые конкурентные аукционы состоялись за помещение, расположенное на первой линии домов вблизи метро «Новокосино». За объект площадью 57 квадратных метров боролись 12 участников, итоговая стоимость лота увеличилась почти в 2,5 раза и составила 18,8 миллиона рублей.

В свою очередь руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман сообщил, что до конца 2018 года власти Москвы планируют выставить на торги дополнительный пул нежилых помещений свободного назначения.

«Около 500 комплектов лотовой документации для выставления помещений на торги департамент городского имущества передаст департаменту по конкурентной политике до конца 2018 года», – рассказал Гаман.

В настоящее время на аукционы выставлены около 370 объектов свободного назначения. Большая часть помещений расположены на первых этажах жилых домов, на первых линиях, с отдельным входом.