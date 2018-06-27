РИАМО - 27 июн. Власти дали разрешение на строительство гипермаркета «Глобус» в подмосковной Балашихе, площадь объекта составит около 27 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Минстрой Московской области выдал компании «Гиперглобус» разрешение на строительство в городе Балашиха многофункционального торгового комплекса «Глобус». Общая площадь объекта составит 26786 квадратных метров», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он уточнил, что участок расположен на 22-м километре автодороги М-7 «Волга». Данный проект находится на сопровождении Центра содействия строительству Московской области.

По словам министра, открытие данного продовольственного центра будет иметь ряд преимуществ: для работы нового современного гипермаркета будет создано порядка 140 рабочих мест, кроме того, инвестором заявлено, что планируется активное сотрудничество с предпринимателями Подмосковья.

«Торговый центр «Глобус» будет обеспечен 500 парковочными местами. Объем инвестиций в реализацию указанного коммерческого проекта составит 800 миллионов рублей. Завершение строительства гипермаркета намечено на четвертый квартал 2019 года», - уточняется в сообщении.

«Глобус» – это международная розничная сеть продуктовых гипермаркетов, магазины которой представлены в Германии, Чехии и России. В России у ритейлера сегодня 13 гипермаркетов, в том числе в нескольких городах Подмосковья.