РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 27 июн. В подмосковном Жуковском сотрудники отдела Федеральной службы судебных приставов вместе с работниками налоговой провели рейды, направленные на взыскание задолженностей по имущественным налогам, мероприятия проводились по месту проживания должников, сообщается на сайте администрации городского округа.

Судебные приставы совместно с представителями налоговой инспекции арестовали имущество должников и вручили им требования о погашении задолженности.

«Проведение таких рейдов является действенной мерой, направленной на обеспечение погашения налоговой задолженности, так как судебные приставы-исполнители обладают широкими полномочиями, в том числе, возможностью наложения ареста на имущество, запрета на прохождение технического осмотра транспортных средств, установления временных ограничений на выезд должника из Российской Федерации. Совместные рейды носят постоянный характер, и будут проводиться в дальнейшем», – говорится в сообщении.

Для всех граждан срок уплаты имущественных налогов (налог на имущество, земельный и транспортный налоги) – 1 декабря. Пользователям, зарегистрированным в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» Федеральной налоговой службы налоговые уведомления по почте направляться не будут.