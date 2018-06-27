РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 27 июн. В подмосковном Дзержинском 30 июня в рамках празднования Дня молодежи проведут турниры про кроссфиту и воркауту, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы муниципалитета.

«В рамках празднования Дня молодежи в городском округе Дзержинский 30 июня пройдут праздничные мероприятия. С 11:30 до 15:00 состоятся соревнования по воркауту и кроссфиту. Они пройдут на площади Торгового центра по адресу: улица Лермонтова, дом №42», – говорится в сообщении.

С 16:00 до 17:00 там состоится фестиваль красок «Холли DZR». С 17:00 до 19:00 будут работать творческие и спортивные площадки. Праздник торжественно откроют в 18:00. С 19:00 до 20:00 гостей ждет концертная программа, а в 20:30 на сцену выйдут диджеи.

Праздничное мероприятие также развернется на территории стадиона «Орбита». С 17:00 до 19:00 здесь пройдет полуфинальный матч Летнего кубка по баскетболу DZR SUMMER CUP 2018. С 18:00 до 20:00 на стадионе состоится футбольный матч первенства России. Клуб «Орбита-Юниор» из Дзержинского сыграет с командой из Чехова «Венюково».

Кроссфит – это круговая тренировка без отдыха, участники выполняют упражнения одно за другим. Как правило, в тренировке используются базовые многосуставные упражнения: приседания, становая и другие различные тяги, толчки, рывки, подтягивания, отжимания. Воркаут - комплекс тренировок на турниках.

День молодежи – национальный праздник молодых людей, эта дата отмечается в России ежегодно 27 июня.