РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 июн. Депутат Мособлдумы Олег Жолобов поздравил молодых людей городского округа Домодедово с Днем молодежи, он пожелал им смело идти вперед и покорять любые вершины, сообщается на странице группы «Единая Россия Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».

«В День российской молодежи я поздравляю вас, милые девушки и сильные парни, с праздником творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики! Юность и молодость – это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Не бойтесь, смело идите вперед, помня и уважая прошлое, и тогда вам покорятся любые вершины!» – говорится в сообщении.

По мнению парламентария, сегодняшние школьники, студенты, молодые специалисты в разных отраслях экономики и социальной сферы, предприниматели, ученые, совсем скоро будут определять будущее городского округа Домодедово, Подмосковья и России.

День молодежи – национальный праздник молодых людей, эта дата отмечается в России ежегодно 27 июня.