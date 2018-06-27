РИАМО - 27 июн. Дополнительные пригородные поезда Тверского направления каждые 30 минут будут курсировать от Москвы до Клина и обратно в среду в ночью, это сделано для того, чтобы болельщики смогли вернуться домой после позднего матча между сборными Сербии и Бразилии, сообщается на сайте «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании».

«Дополнительные поезда для болельщиков будут курсировать в течение четырех часов после завершения матча, отправляясь с Ленинградского вокзала в среднем каждые 30 минут. Всего на участке «Москва – Крюково – Клин» в ночь с 27 на 28 июня мы запустим 11 пригородных поездов в дополнение к уже курсирующим», – сообщил генеральный директор АО «МТ ППК» Олег Федотов.

Назначенные поезда будут отправляться с Ленинградского вокзала: в 0:50 (прибытие в Клин – 2:11), в 1:20 (прибытие в Клин – 2:40), в 1:45 (прибытие в Клин – 3:21), в 2:20 (прибытие в Клин – 4:05), в 2:50 (прибытие в Клин – 4:17), в 3:40 (прибытие в Клин – 5:14).

В обратном направлении поезда будут отправляться из Клина: в 0:28 (прибытие в Москву – 1:32), в 1:26 (прибытие в Москву – 2:33), в 2:27 (прибытие в Москву – 3:39), в 3:07 (прибытие в Москву – 4:15), и электричка из Крюково в 1:20 (прибытие в Москву – 2:01).

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».

В среду на московском стадионе «Спартак» пройдет матч чемпионата мира FIFA 2018 в России между Сербией и Бразилией. Начало встречи – в 21:00 по московскому времени.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.