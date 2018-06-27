РИАМО - 27 июн. МособлЕИРЦ за январь-май 2018 года предъявил в суды около 11 тысяч исков к должникам на сумму 450 миллионов рублей, при этом поставщикам ресурсов и услуг возвращено более 223 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как пояснил генеральный директор МособлЕИРЦ Владислав Колесников, в управлении по взысканию дебиторской задолженности собран штат квалифицированных юристов, разработаны методики и прозрачная отчетность, которая позволяет видеть структуру задолженности по времени образования, размеру, видам услуг, по удовлетворенным судами искам, исполненным судебным производствам и другим важным параметрам.

«За пять месяцев 2018 года юристы МособлЕИРЦ предъявили в суды 9,3 тысячи исков на сумму 304,36 миллиона рублей по электроэнергии и 1621 иск на сумму 145,2 миллиона рублей по ЖКУ. Всего в банках и Федеральной службе судебных приставов находилось более 36 тысяч исполнительных документов на 900 миллионов рублей. Было оплачено 5 тысяч исполнительных документов на более чем 223 миллиона рублей», - отмечается в сообщении.

Представители МособлЕИРЦ совместно с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов провели более 120 рейдов, вынесли 1,1 тысячи постановлений об ограничении выезда должников за границу.

«В среднем на одного специалиста управления взыскания дебиторской задолженности приходится 40-50 дел в месяц. Мы наработали опыт и серьезные компетенции и к настоящему моменту направили более 250 предложений в управляющие компании Московской области о ведении досудебной и судебной работы по взысканию дебиторской задолженности. Уровень реализации по управляющим компаниям, где работа с задолженностью ведется силами МособлЕИРЦ, в 2017 году увеличился на 3-5%», - сказал Колесников.

МособлЕИРЦ внедряет новые форматы работы с должниками. Так, на прошедшей неделе была проведена тестовая рассылка WhatsApp-сообщений должникам с указанием суммы долга и напоминанием о необходимости его погашения. Уведомления получили первые 367 неплательщиков, чей суммарный долг составил более 22 миллионов рублей.