РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 июн. В подмосковном Королеве состоялись квест-игры, посвященные повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», во время которых воспитанникам городских летних лагерей рассказали о ценностях волонтерского движения, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Квест-игры были организованы администрацией города, комитетом культуры и Централизованной библиотечной системой Королева. Двадцать шестого июня игра состоялась на территории Центрального городского парка, а в среду прошли состязания в парке «Костино». Условиями допуска отрядов к игре было прочтение повести «Тимур и его команда», ведение «Дневника добрых дел» и участие в акции «Добрые крышечки». Для этого в течение лагерной смены дети собирали крышки от пластиковых бутылок – они отправятся на завод по переработке пластика, который переведет денежные средства за собранные крышки на счет благотворительного фонда «Волонтеры – в помощь сиротам».

«Надо учить детей стремиться совершать добрые поступки, помогать людям – тогда они вырастут порядочными, честными гражданами нашей страны. Поэтому цель этого мероприятия – воспитать у подрастающего поколения чувство ответственности, товарищества и взаимопомощи. На живом примере, в игре, детям объясняем, что такое добрые дела и волонтерское движение», – сказала замдиректора ЦБС Королева по работе с детьми Светлана Лисовенко.

В ходе игры воспитанники летних лагерей прошли восемь станций, названных в честь важных мест из повести «Тимур и его команда». На каждой такой станции ребят ждали особенные задания – викторины и спортивные игры. Всего в двух играх приняло участие порядка 790 ребят из 15 городских лагерей. После прохождения квеста были определены победители, отряды получили грамоты участников, а команда, сдавшая наибольшее количество крышечек для акции, получила дополнительный приз.