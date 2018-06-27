РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 27 июн. На заключительной стадии находится работа по подготовке проекта планировки улицы Гризодубовой в подмосковном Жуковском, многие годы целый микрорайон был практически без дороги, сообщается в Instagram-аккаунте главы муниципалитета Андрея Войтюка.

Эту и другие проблемы Войтюк обсудил во время личного приема граждан. Жителей беспокоили жилищные вопросы, проблемы ЖКХ, вопросы оказания материальной помощи, очередь на землю для многодетных семей, аренда муниципальной земли и другие.

«После того, как будет завершена работа по проекту планировки (улицы Гризодубовой – ред.), он будет вывешен для ознакомления на официальном сайте города. Надеемся, что работы по строительству (дороги – ред.) начнутся в конце 2019 года», – написал Войтюк.

Он добавил, что проект предусматривает широкий тротуар, автобусные остановки, велодорожку. Ширина дороги – 4 полосы, что позволит решить серьезную проблему с парковкой.

На личный прием к Войтюку записались восемь жителей горокруга.

«Некоторые приходят сразу с несколькими вопросами: стараемся, привлекая специалистов из различных отделов администрации и руководства управляющих компаний, на месте подробно ознакомиться с сутью проблем и найти пути их решения», – заключил Войтюк.